台視《綜藝3國智》的「威風挑戰賽」由廖威廉和風田擔任守關人，為各關卡設下過關門檻，並邀請到趙正平與王沛語一起參加挑戰。趙正平許久未出現在節目中，每次激昂的情緒都讓場面顯得熱鬧不已，趙正平笑說：「觀眾也敲碗8個月，說沒看到趙哥了。」威廉則虧他：「原來你有在算天數？」

在其中一關遊戲，需用以低姿態行進，頭頂運送乒乓球達指定數量才算過關，瑪麗憑藉身高優勢以及矯健的身手迅速移動，同隊的趙正平才走兩步路就看起來氣喘，一旁的李易、張立東等人建議他不要再撐了，把希望放在瑪麗身上，趕緊回到起點接下一棒才有機會贏。

趙正平只好連滾帶爬回到起點，遊戲結束後他大喊：「我都沒有玩到！一直叫我衝」，瑪麗這時恍然大悟：「你想玩喔？」趙正平還憤憤回答：「對啊！我有機會耶！」，大夥聽了不可思議笑說：「你怎麼會覺得自己有機會呢？」該集將於6月5日本周六晚間8點在台視播出。

(中時 )