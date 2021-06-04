確診人數微降，台股重返17000點，而扛起重責大任從航運到鋼鐵、電線電纜再到二線塑化及金融股；電子股以半導體為主軸，IC設計族群、矽晶圓以及面板族群有復活跡象，台股有機會持續挺升。不過，今年台灣經濟成長率在內需幾乎被打趴下，勢必下修，台股六月還是以大箱型震盪為主，五月營收向上者是首選。

過去一周全球股市大多在高檔震盪，歐美有逐步解封的利多，歐股盤堅推升，德國、法國、西班牙、瑞士等不是在高檔就是創今年新高；亞洲表現平平，主要是疫情捲土重來，韓日屬於高檔震盪，東南亞亦同；倒是本來偏弱的中國深滬股市屢創近期高點，今年以來報酬率由負轉正，香港恆生則向三萬點邁進。

預計在七月四日國慶全面解封的美國，市場沉浸在慶祝愉悅中，加上拜登強推一．七兆美元經濟振興方案，美股四大指數都站在所有均線之上，弱勢的科技股正在打底，目前包括鋼鐵、金融、零售、航空、郵輪及旅遊等族群還是相對較強，所以道瓊底部得以墊高，標普亦同，只要站在十日線之上就是盤堅推升；科技股亞馬遜、蘋果、英特爾等正進行打底，強勢的谷歌、臉書、輝達股價都將創新高；AMD、應材、科磊、德儀等姿態都很高，蘋果則等待下半年出貨旺季到來，那斯達克季線在一三五○○點附近將是多空關卡；費半指數則在三一○○點之上強勢整理，只要未見連續長黑都還屬於多頭。

外資對台灣疫情不悲觀

需注意一點，就歷史紀錄來看，六月的美股偏弱。據投資機構資料顯示，過去五○年，道瓊指數六月的平均漲幅僅○．一二％，上漲機率五二％。而最近二○年，道指六月的表現又更弱，上漲機率只有四○％，平均漲幅○．七％，與九月並列為一年當中表現最差的月份。若美股橫向整理，歐美股市在慶祝解封後，或會再次拉回。

六月份市場聚焦一定在美國就業人口是否恢復，失業率能否降至五％以下，當然最重要還是聯準會對於通膨看法，由於包括銅、鋼鐵、油價等都在近一年高檔，且較去年低點都有一倍以上漲幅，聯準會的態度將是六月美股最大變數。

台股五月中旬受到疫情影響，一度下探一五一五九點，而後一路盤堅，外資及本土法人五月下旬後加大買超力道，台股五月份出現長下影線，從融資看，較四月大減四○七億元，雖隨著指數回升而增加但還在控制範圍內，而這次大盤下跌後到彈升，量能未見低於四二○○億元，看來多頭還是偏強，準備滾量推升。由於疫情影響，今年股東會順延或改成線上召開，也推延除息時間，過去常有所謂的股東會及除息行情，今年將延後，不過除非國際股市大幅回檔，否則以目前仍在封城的新加玻、印度等股市並未大跌，台股獨回機率不大，尤其外資五月原本賣超上千億元，下旬後轉為大買超，激勵台幣匯率創近二十四年新高，全月轉為賣超七二一．四四億元，顯然資金還流進台灣。顯見外資對於台灣疫情並不悲觀，依然看好台灣企業今年獲利將超過二○％成長。

再者，確診人數有點下降，不過距離正式解除三級還有待觀察，而最終解決之道還是要靠疫苗，否則按歐美國家前車之鑑，一解封確診人數馬上又飆高。

不少傳產股獲利很可觀

其實，目前全球一些經濟指標呈現正向趨勢。多數國家的採購經理人指數（ＰＭＩ）已經超過五○、代表產業處於擴張狀況，有些地區更來到六○以上，顯示經濟已經開始復甦。美國政府推出的財政刺激措施金額，已高達美國國內生產毛額（ＧＤＰ）的二五％以上，是美國乃至人類歷史上最大手筆，經濟產能好轉只是遲早的問題。歐洲自第二季開始加速施打疫苗，隨著效應逐漸顯現，不僅歐洲有望陸續解封，也明顯反映在製造業ＰＭＩ指數上。歐洲四月製造業ＰＭＩ指數為六二．九，高於三月的六二．五。歐洲央行延長購債九個月至二○二二年三月，表示第二季開始加快購債，在樂觀預期下歐洲股匯市同步走升。（全文未完）

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先探投資週刊2146期

(中時新聞網)