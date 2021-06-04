對於聯電榮譽董事長曹興誠批評藍營人士對疫情天天吵罵，唯恐台灣不亂，品行可謂墮落不堪一事，國民黨台北市議員羅智強爆氣，希望曹興誠學郭台銘幫台灣爭取500萬劑疫苗，「我羅智強跟你嗑三個響頭，我也甘之如飴！」

周玉蔻臉書表示，她徵得聯電榮譽董事長曹興誠同意，公布曹興誠的Line群組發言。曹興誠痛批，人人應該平心靜氣，對防疫中心的成績心懷感恩，拒絕流言和謾罵，藍營人士天天吵罵，唯恐台灣不亂，品行可謂墮落不堪！

對此，國民黨台北市議員羅智強爆氣質疑曹興誠，打了疫苗了沒？打了什麼品牌的疫苗？羅智強說，他到現在和台灣大多數人民同島一命，都沒有打疫苗，為什麼不可以要求政府給我們疫苗？為什麼不可以要求政府不要再刁難郭台銘的500萬劑疫苗？

羅智強也說，現在郭台銘可以買到疫苗啊，民進黨為什麼不放？羅質疑曹興誠，能了解打不到疫苗的台灣人民心中的痛苦嗎？天天擔心爸爸媽媽家人小孩會不會確診。

羅智強最後希望曹興誠學郭台銘幫台灣爭取500萬劑疫苗，「我羅智強跟你嗑三個響頭，我也甘之如飴！」

(中時新聞網)