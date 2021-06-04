行政院紓困4.0補助今（4日）開始發放，凡去年申請過且符合資格的民眾，紓困金將自動轉入帳戶。有民眾卻不滿表示，同事老婆家中兄弟姐妹一共6人，都各自開立早餐店，月收入10幾萬，坦言生意沒受到疫情影響，今年卻照樣收到3萬元紓困補助，對此感到超不公平，要他人情何以堪。

這名網友在臉書社團《爆怨2公社》上指出，同事向他抱怨，老婆今天已收到政府發放的3萬元紓困金，卻對此感到不快。同事解釋，老婆家的兄弟姐妹6人都各自經營早餐店，且一個月都有10幾萬的收入，但由於去年曾申請過紓困金，都在今天收到了3萬元補助。

「同事說他小姨子還跟他說，即使我們早餐店沒受到疫情影響，也爽爽領了3萬。」網友表示，同事聽到後超不爽，自己也不能接受。「一人3萬已經是很多人一個月甚至不到的薪水了，像我們這樣的公司勞工如果需要卻只能申請貸款，為什麼這樣不公平？」

紓困4.0方案。（圖／陳友齡製圖）

該名網友坦言，並不是認為做早餐店不辛苦，重點是他們不受疫情影響，還申請到紓困金，「那些真正有需要的情何以堪？」

對此，不少人認同表示，「其實很多這種的，真正有需要的根本就沒那麼好過件，我覺得真的很不公平」、「真的，幫到真正受害的都支持，但看到身邊沒影響的也爽領補助」、「勞工真的是最柔軟的那一塊啊，最好欺負的」。

但也有網友認為，「他們沒受到影響，不代表所有人都沒影響，這是從寬認定，朋友的小吃店業績只剩下3分之1」、「早餐店是艱苦錢，你不一定會想開早餐店賺這個錢」、「不爽的都去開早餐店啊」、「不是每個人都能忍受早上四點起來準備的日子」。

(中時新聞網)