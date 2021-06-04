在國防標案訂單穩定挹注下，砷化鎵微波積體電路（GaAs MMIC）及功率放大器（PA）模組製造商全訊科技（5222）5月營收達8,247.4萬元，年增53.64％，今年前五月營收達3.88億元，年增48.84％。

全訊指出，國防軍用訂單如標案既定時程穩定挹注，累計營收維持雙位數成長動能。公司擁有一座四吋砷化鎵（GaAs）晶圓廠，並為全台唯一專業砷化鎵整合元件公司（IDM），2022年第一季南科三廠亦即將落成啟用，並開始投產貢獻營收，有助營運規模再升級。

除了國防軍用外，全訊也持續拓展商業應用領域，主要研發並生產5G通訊小型基地台使用之毫米波（mmWave）功率放大器，並針對國內廠商持續送樣測試，同時亦積極拓展海外市場，擴大應用領域。

全訊持續在申請掛牌上市之路邁進，3日公告順利取得會計師內部控制專案審查報告，以因應未來申請股票上市所需。

(工商 )