近期新冠肺炎全台進入三級警戒，加上分流上班等因應措施，大幅衝擊中小企業內銷業績。面對此關卡，阿里巴巴國際站3日宣佈推出「台灣專屬外銷防疫包」，包括現貨RTS系統、在地物流夥伴優惠、免費輔導課程等總價超過11萬元的數位化外銷專屬資源，費用由阿里巴巴國際站全額補助，限量100名企業，希望助台灣中小企業提高面對疫情的防疫力。

觀察許多台灣中小企業因應去年疫情已佈局數位化轉型1年以上，不只公司團隊思維改變，資金投報率更高達20倍。阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟認為，此時正是台灣中小企業加速轉型的重要時點，應趁此時以數位化外銷方式提升「防疫力」。

有鑑於此，阿里巴巴國際站率先推出「台灣專屬外銷防疫包」，涵蓋3大面向優惠，幫助中小企業快速轉型，找到外銷突破口。第一項現貨系統（Ready to Ship, RTS）讓商家善用「現貨」就能在平台上找到精準客戶，並能快速引流到有效交易：第二項是台灣商家專屬物流優惠，由阿里國際站平台攜手在地物流公司推出商家專屬優惠方案，減輕庫存壓力。

同時還有免費輔導教學資源，由阿里國際站提供1對1線上諮詢、企業外銷商機報告、快速開店服務、30小時外銷開店實際操作線上課程及2小時外銷新手必知5大招線上課程，幫助商家快速轉型數位化外貿，解決庫存及資金壓力。

去年疫情爆發以來，線上零售需求大增，因RTS模式被平台引流的買家數大幅增加，以今年3月結束的阿里巴巴國際站「新貿節」為例，透過 RTS引流的買家數大幅增長125％。

獅威物流總經理曾偉華表示，儘管台灣中小企業近期遭遇短暫亂流，但從物流端來看，6至8月為傳統物流旺季，歐美、中國大陸各國復甦力道強勁，帶動外銷市場需求上揚，此時正是中小企業抓住外銷機會的最佳時機點。

(旺報 )