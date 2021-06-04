移工群聚不只京元！中央流行疫情指揮中心晚間證實，苗栗另一家超豐電子廠也爆出移工群聚事件，目前已有9名員工確診，當中牽涉多少移工還不清楚。超豐、京元旗下移工同屬一家仲介公司，宿舍有多人同住、共用衛浴。指揮中心規劃針對該仲介公司旗下約2000名移工進行篩檢，另對桃竹苗移工進行篩檢，並展開全台移工總體檢，預計明日開會討論下一步的行動。不過據了解，京元與超豐移工的仲介公司並非同一家。

指揮中心發言人莊人祥表示，苗栗除京元外，超豐電子廠也有員工確診。京元電子3日新增25人確診，超豐則新增7人確診，確診規模分別是67人與9人，其中京元電子有6名本國籍員工、51名菲律賓籍員工確診，超豐的部分則不清楚。

莊人祥表示，這2家電子廠的移工，同屬一家仲介公司，仲介公司旗下有4間宿舍，供近2000名移工居住。宿舍地點都位在苗栗，有些房間1人1室，有些則是多人1室、共用衛浴設備。京元電子的所有員工當中，本國籍佔4000多，外籍則有1500多人，而超豐旗下員工則有3500人，有多少外籍、本國籍也還不清楚。仲介公司旗下的所有移工，都會安排採檢。

指揮官陳時中今午表示，接下來會針對桃園、新竹、苗栗展開移工檢查，有群聚的移工都會篩檢，再進行全國移工總檢討。對此，莊人祥補充說明，由於移工可能在休假期間與其他縣市移工會面，因此才會對桃竹苗的移工進行篩檢，至於篩檢和總檢討的實際作法，指揮中心預計明日召開會議進行討論。

(中時 )