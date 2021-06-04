39歲韓國一線女星全智賢與富商老公崔俊赫結婚9年，育有一對寶貝兒子，事業愛情兩得意的她，近日卻被YouTube頻道《橫豎研究所》的記者爆料她豪門婚變，引發轟動。但全智賢所屬經紀公司也在第一時間駁斥婚變，打算對《橫豎研究所》提告，連她的知名韓服設計師婆婆李正也相當火大，PO文表示差點失去自制力而吃了麵包，幸好還是忍住了，對媳婦全智賢深受謠言波及十分心疼。

全智賢遭《橫豎研究所》爆料豪門婚變，高富帥老公崔俊赫疑似外遇離家出走半年，全智賢則是礙於頂級明星自尊加上考慮到龐大的廣告違約金，正在努力與老公修復感情。然而向來注重私生活隱私的全智賢，亦罕見透過經紀公司駁斥了婚變消息，更將對《橫豎研究所》惡意散佈不實報導的行為採取法律行動。

同時更有韓國媒體採訪了全智賢的幾位友人，關於全智賢婚變真相。全智賢友人透露，全智賢家庭生活一向幸福，她總是開心地與大家聊天，完全不像是為家庭生活苦惱的人。接著友人更為全智賢叫屈，稱自全智賢結婚後，就不時有謠言說她與老公婚變，但全智賢總是微笑帶過，堅強以對。但這次又因《橫豎研究所》影片讓他們離婚傳聞瘋傳，難免會對全智賢一家人造成傷害。

全智賢2012年嫁給韓國高富帥崔俊赫，兩人不僅外型登對，還是從小就認識的青梅竹馬，感情恩愛令人羨慕。而崔俊赫去年更辭去美國銀行高層職務，接任韓國知名金融資產管理公司「Alpha資產管理」CEO一職，據傳他身家超過400億韓圜(約9.98億台幣)。

(中時新聞網)