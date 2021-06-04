是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布推出新的Keysight IOT0047A法規測試解決方案，協助客戶加速認證使用免執照頻段（2.4和5 GHz）的無線裝置，以達成產品上市時程目標。

在緊密互連的物聯網世界中，無線連結扮演著舉足輕重的角色。因此，所有無線裝置在進入市場之前，都需經過完整的法規測試。無線技術正快速演進，以因應IoT應用日益嚴苛的要求。

歐洲電信標準協會（ETSI）和美國聯邦通訊委員會（FCC）會定期更新法規標準，確保無線頻譜能夠持續被充分利用。然而，法規測試極其複雜、耗時且成本高昂，對於新產品的專案進度和上市時程影響甚鉅。

是德科技通用電子量測解決方案事業群副總裁暨總經理Boon Juan Tan表示：「新的IoT裝置和設計正快速成長，使得測試實驗室必須設法解決日益棘手的法規測試問題。Keysight IOT0047A可協助實驗室簡化測試流程、提升傳輸量，並且輕鬆進行升級，以支援各種新的標準。我們的目標是支援最新無線標準，協助客戶搶占市場先機、提升資本投資報酬率並獲得競爭優勢。」

(工商 )