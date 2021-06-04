因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情擴散，全國進入第三級警戒，為了減少民眾外出風險，經濟部國際貿易局鼓勵民眾多使用線上便民服務系統辦理三項出進口業務，宅在家就能完成申辦作業，不僅快速送件，更可省下往返車資及時間，在協助防疫的同時也為自己省荷包。

第一，出進口廠商辦理英文名稱預查、登記及實績證明等，已全面採線上申辦，並可自行列印證明文件（網址：https://fbfh.trade.gov.tw/fb/web/homef.do）。

第二，廠商於申請專案輸入非屬經濟部公告准許進口之中國大陸物品及華盛頓公約（CITES）清單產品時，可將相關證明文件直接上傳或以電子郵件寄送專案輸入核准函及核准之CITES許可證，貿易局將郵寄給廠商。(網址：https://cfgate.trade.gov.tw/boft_pw/do/Default)

第三，廠商對進口貨品進行產地補標，可在貿易局網站下載申請書，再電郵申請書及進口報單(或快遞貨物進口簡易申報單)，貿易局將以視訊方式監督補標作業。(網址：https://www.trade.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=992)

在這波疫情期間，貿易局已採分區辦公，減少受理臨櫃申請案件，如有相關操作問題亦可在上班時間撥打貿易局網站所提供諮詢服務專線洽詢。

防疫期間配合防疫政策少出門，多加利用線上申辦及視訊服務，保護自己也保護他人！

(工商 )