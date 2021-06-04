國內疫情延燒，讓台北市長柯文哲砲轟中央抗疫不利，怒嗆想砸病歷，諷刺中央在冷氣房看數字、亂創名詞擾亂大家。親綠媒體今天(4日)發布「2021年5月國政民調」，從民眾自認的政黨屬性來看，民眾黨從4.3％成長到7.6％。資深媒體人單厚之直指，在這波疫情中，身為民眾黨主席的柯文哲可說是唯一的贏家。

單厚之4日在《美麗島電子報》撰文表示，「5月國政民調」也調查政黨的好感度，民進黨的好感度滑落到42.0％（下滑5.3％）、負向評價47.3％（上升6.4％），但國民黨的好感度卻沒有太大的變化，好感度31.5％（上升0.1％）、反感度53.1％（下滑0.4％）。

單厚之接著分析說，另從民眾自認的政黨屬性來看，泛綠為35.9％，比上個月少了2.3％；而泛藍22.6％，也比上個月少了1.3％；中立選民則從30.2％，小幅成長到31.5％。真正有明顯成長的其實是台灣民眾黨，從4.3％成長到7.6％，而在這波疫情中，柯文哲似乎是唯一的贏家。

單厚之指出，5月國政民調，蔡總統的信任度、滿意度分別跌到48.1％、48.9％。她的信任度48.1％，比上月少了8.9％、不信任度46.7％，比上月增加9.9％。她的信任度、滿意度雖然沒有死亡交叉，但信任、不信任和滿意、不滿意都只剩下不到2％的差距，意味著她將來做任何事情，都會有差不多的人不信任、不滿意。

單厚之點出，在這種情況下，蔡總統不可能再是一個高高在上的號令者，像過去那樣一聲令下就開放萊豬、三接打死不退、一句話就斷了BNT進口的希望，這些條件都已經不復存在了。另外，在支持、反對相仿的情況下，綠營慣用的側翼和網路手段，不僅不會再有任何優勢，反而可能動輒得咎，人人喊打。這意味著，蔡英文和民進黨必須要改變過去的執政風格，從一個高高在上的強勢領導者，變成能夠彎下腰來，傾聽不同意見、做出適當退讓的協調者和折衝者。

(中時新聞網)