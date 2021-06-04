因新冠疫情延後1年的2020歐洲國家盃足賽，將在台北時間12日凌晨揭開序幕，本屆賽事採取無單一主辦國、在歐洲11個城市比賽，也創下最多國家主辦單一賽事的紀錄。台灣地區將由ELEVEN體育家族轉播這項僅次於世界盃的足球盛事，甚至提前送上多場熱身賽，於電視頻道、官方APP、官方粉專服務球迷。

5年前的歐國盃首度擴軍為24強，不僅竄出超級黑馬冰島上演「維京傳奇」，葡萄牙也在C.羅納多（Cristiano Ronaldo）的帶領下，於決賽力挫奪冠大熱門法國，舉起隊史首座國際大賽冠軍。

已經36歲的C羅本屆繼續出馬帶領葡萄牙尋求衛冕，也順便挑戰伊朗傳奇前鋒阿里代伊（Ali Daei）保持的世界男足國家隊109顆進球紀錄，目前C羅只差6球。不過葡萄牙籤運不佳，將在F組遭遇近兩屆世足冠軍德國、法國。歐國盃預賽取分組前2出線，6個小組第3則得跨組比較戰績，取前4名晉級16強。

「三獅軍團」英格蘭上屆歐國盃16強爆冷遭冰島淘汰，但兩年後在世界盃拿下28年來最佳的殿軍成績。今年歐冠決賽上演曼城vs.切爾西的英超內戰，也讓英超取代西甲成為歐洲第一聯賽，而「英超盛世」能否轉移到國家隊，就看邵斯蓋特（Gareth Southgate）的執教功力。英格蘭將在D組遭遇克羅埃西亞、蘇格蘭、捷克，晉級淘汰賽的難度應該不大。

(中時 )