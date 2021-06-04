後疫情時期全球需求成長，帶動全球海運業營運暢旺。今年以來國際航運股維持多頭格局，國際航商發布最新財報，馬士基、中遠海控、赫伯羅特、長榮、陽明、萬海以及現代商船均交出優於市場預期的數字。商船三井、川崎汽船上季淨利雖然優於市場預期，但營業利益卻虧損，日本郵船對本會計年度的財測略低於市場預期。

馬士基調高全年獲利展望

關於未來航運股的景氣展望，航運龍頭馬士基對於今年的營運展望感到樂觀，預估目前的航運榮景將能維持到第四季。德國航商赫伯羅特則預測下半年航運景氣會趨緩。

馬士基看好今年一整年航運景氣，從中國到美國的貨櫃運輸需求旺盛，預估像今年第一季那樣異常強勁的表現將持續到下半年。實際上，馬士基早在四月底就以需求非常強勁以及運費上漲的理由調高今年的獲利預估，預估全年的息前稅前折舊攤提前（EBITDA）盈餘為一三○～一五○億美元，高於二月預估的八五～一○五億美元；全年息前稅前（EBIT）盈餘則為九○～一一○億美元，比之前預期的四三～六三億美元高出近一倍。

受到中國對美國的出口量增加，亞洲到北美的航運需求強勁，馬士基還調升全球需求展望，由二月預估的三～五％調高到五～七％。執行長Soren Skou表示，客戶潛在終端需求非常強，還要預定下半年後續訂單問題，現在全球沒有足夠的船運來滿足強勁的市場需求。馬士基是全球最大航商，處理全球超過兩成貨櫃吞吐量，並擁有全球最多船隊的六五一艘，船隊和貨櫃調度非常靈活。馬士基調高全年財測和公布第一季獲利後，股價持續創新高。

全球航運股目前的景氣維持榮景，市場需求強勁，北美洛杉磯港、長島港的塞港問題未解，四月初還發生長賜輪意外擱淺在蘇伊士運河，美國的振興經濟政策，航商調船調貨櫃都不容易，都是造成國際航運費率居高不下的理由。根據最新航運費率，截至五月十二日為止的香港到洛杉磯航線費率，每四十呎貨櫃運費為六○九八美元，這是去年同期的四倍價格，並維持在歷史高檔。馬士基認為，長賜輪擱淺蘇伊士運河對航商造成的影響，預計六月份將逐步緩解。但馬士基也認為，蘇伊士運河塞船事件所造成供應鏈中斷以及航運費率飆漲，在今年大部分時間仍將持續下去。製鞋大廠Puma、照明業者Signify均表示，港口壅塞、貨櫃貨輪短缺還有蘇伊士運河擱淺等，已經造成它們在亞洲生產基地將貨品運輸到全球主要市場的航運運輸出現延遲。

中國最大航商的中遠海控第一季交出營收六四八．四億人民幣（約一○一．二億美元）、年增率七九．六％，ＥＰＳ一．二六人民幣（約○．二美元）、年增六二倍。中海遠控表示，歐美市場補庫存需求以及財政刺激政策雙重加持，帶動第一季貨櫃需求旺盛。展望未來市場景氣，龍頭航運公司將依託運服務質量、全球化網路布局、運輸穩定性與安全性，在定價上享有一定程度的溢價空間。從最新的長約協議簽訂情況來看，預計該公司北美線長約協議價接近翻倍，後續切換到新合約將進一步支撐綜合運價表現，預計第二季業績將持續成長。（全文未完）

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先探投資週刊2146期

(中時新聞網)