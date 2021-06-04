新品效應還沒發揮 宏達電5月3.05億元 20:402021/06/04 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球疫情反覆、企業遠距協作需求增加，讓宏達電去年第四季、今年首季都虧損下降，宏達電也再接再厲推出主攻企業市場的一體機新品搶市，不過新品推出效應尚未反映至5月營收，宏達電宣布5月營收為3.05億元，月減19.7％，年減23.15％，累計1至5月自結合併營收為18.6億元，年減8.09％ 上銀5月及前5月合併營收飆高均創同期次高 缺料仍未解 崇越電5月營收力守七億關卡 (工商 ) #宏達電 #效應 #月營收 #新品 #還沒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大田5月營收續衝 創11年來單月新高 17:102021/06/04 財經 《電腦設備》產能滿載 華孚前5月營收年增逾5成 15:072021/06/04 財經 新普5月營收重返8字頭 寫今年新高 14:162021/06/04 財經 江興鍛5月合併營收創同期第二高 12:392021/06/04 財經 佳世達5月營收續創同期新高 09:122021/06/04 財經 半導體、風電利基出貨助力 三福化、上緯業績躍進 16:402021/06/04 財經 智伸科5月及前5月合併營收創同期新高 16:422021/06/04 財經 海悅前5月合併營收19.87億元 年增114.89％ 捐款千萬力挺防疫 15:052021/06/04 房市新訊 《電腦設備》瘋搶筆電最高紀錄 宏碁1天銷量=1個月 08:362021/06/04 財經 《半導體》穩懋5月營收月增1.78％ 南科廠房興建工程啟動 17:062021/06/04 財經 《半導體》京元電「疫」外擴大 聯發科估營收6月有壓、全年成長依舊 17:062021/06/04 財經 財經熱門新聞 高端又跌停了 男大生慘賠1500萬 網狂起底驚人背景 - 財經 經濟部爆確診案例 部長王美花與次長居家隔離、快篩結果出爐 - 財經 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 埃及當局控長賜輪超速要求償 保險公司不忍了開嗆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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