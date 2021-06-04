全球疫情反覆、企業遠距協作需求增加，讓宏達電去年第四季、今年首季都虧損下降，宏達電也再接再厲推出主攻企業市場的一體機新品搶市，不過新品推出效應尚未反映至5月營收，宏達電宣布5月營收為3.05億元，月減19.7％，年減23.15％，累計1至5月自結合併營收為18.6億元，年減8.09％

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