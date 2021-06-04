行政院日前推出簡訊實聯制，截至6月3日止，短短半個月共發送2億則，且使用量有持續增加趨勢，市場預期，簡訊實聯制將推升國內整體行動簡訊發送量，5月爆發成長。

NCC統計五大電信公司今年4月單月行動簡訊整體發送量約5.79億則，中華電信1～4月每用戶每月平均簡訊發送量18～24則，台灣大15～17則，遠傳電信19～23則，亞太電17～22則，台灣之星平均只有1則。

簡訊實聯制主要由民眾手機掃描QR Code直接發送僅含有場所代碼之簡訊至1922，即可完成實聯制，相較坊間行動APP、紙本，有方便操作、快速及安全的特性，目前是台灣科技防疫的重要措施。

民眾使用簡訊實聯制完全免費，但基於防疫目的，實聯簡訊仍須暫存28日，且需配合指揮中心後續必要之防疫資料查詢，需由五大電信公司額外擴增設備、建置相關軟硬體系統、加派人力等均需相當成本，NCC 4日表示，將編列處理費用8億元的年度預算，對電信公司進行補助，超出部份由電信業者自行負擔。

NCC表示，1年8億元的「處理費用」，NCC編列在2021年追加特別預算款，並將採取實報實銷制，由電信公司提出申請，再依據發送量的級距核算補助款，每一則簡訊的補助費用初估約落在0.1元左右，相較於目前各大電信公司最便宜的簡費費用每一則落在1元上下，以及牌告簡訊資費每則2元左右來得低。

目前NCC針對防疫編列的特別預算，還包括電子圍籬監控系統以及定位資訊服務。簡訊實聯制規畫申請期限至2022年6月30日之前。

(工商 )