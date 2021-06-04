受到缺料影響，群電（6412）5月營收為32.7億元，月增3.4％、年增11％，創下單月同期新高，比起1月、3月的高峰35、36億元，還有一點距離，群電前5月營收為164.15億元，年增27.5％，亦創同期歷史新高。

雖然缺料讓營收動能受阻，不過群電評估，整體來說，第二季的產品組合比第一季好、第三季優於第二季好，有助於克服匯率及原物料價格上漲的不利因素，今年獲利將力拚雙位數成長，法人則認為，第二季毛利率有機會比第一季好一些。

(工商 )