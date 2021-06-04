《空軍雜誌》（Air Force Magazine）2日報導，美國空軍2022財年將大幅減少聯合直攻彈藥（JDAM）等短程打擊武器的採購量，改將經費投入AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）、AGM-158B「增程型聯合空地距外飛彈」（JASSM-ER）等計畫。智庫學者贊同此決定，並稱現有遠程彈藥庫存根本不夠用於與中國大陸作戰。

美國空軍在2022財年國防預算要求中，僅要求購買1919枚JDAM，遠遠低於2021財年的1萬6800枚；GBU-39小直徑炸彈（SDB）的採購量自2462枚降為998枚；AGM-114地獄火飛彈則自4517枚降為1176枚；僅2020年才剛被批准投入作戰的GBU-53/B小直徑炸彈II型（SDB II）採購量略有提升，自743枚增為985枚。

相對來說，JASSM-ER的採購量自400枚增為525枚，美國空軍還要求投入額外資金，用於提高該型武器生產線的產能；美國空軍也將於ARRW極音速武器計畫投入1.41億美元（約新台幣39.1億元）經費，以製造12枚原型武器，並稱首批具備作戰能力的ARRW單位成本預計約為1340萬美元（約新台幣3.7億元）。

另外，美國空軍也進一步增加研發經費，針對傳統彈藥的基礎性研究經費自1.27億美元（約新台幣35.2億元）增為1.52億美元（約新台幣42.1億元）；應用研究經費則自1.34億美元（約新台幣37.2億元）增為1.57億美元（約新台幣43.5億元）。

任職於密契爾航太研究所（Mitchell Institute of Aerospace Studies）的前轟炸機飛官岡辛格（Mark Gunzinger）指出，若與中國大陸發生大規模衝突，美國空軍現有的遠程彈藥庫存將在數天內耗盡，且難以在短時間內提高產能。他也強調，極音速武器十分重要，但空軍應特別注意尺寸和成本，以免戰術戰機難以攜帶，或無法大量採購。

(中時新聞網)