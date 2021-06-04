台灣女星何如芸從1986年開始有戲劇作品，近年也在本土劇八點檔有精湛演出，又再創造事業巔峰，她雖然身陷與美侖飯店少東王敏錡的離婚官司中，但多把重心放工作上，也積極經營社群；近期受疫情影響，何如芸透露自己已當宅女21天，另外更曬出穿著低胸小背心的美照，性感身材若隱若現。

昨（3）日何如芸在IG分享一張把玩花卉的照片，心情愉悅地表示，「這樣美麗的藕紫色玫瑰很少見吧？只要是玫瑰我都喜歡」，疑似收到一束特別的玫瑰花，從字句中都能感受到她的好心情；而照片中的何如芸僅穿著低胸小背心，由上往下的視角，正好拍到她傲人的事業線，好身材一覽無遺。

女星何如芸年過半百，臉蛋和身材仍維持得相當好。(圖/ 摘自何如芸IG)

而何如芸今（4）日稍早也更新IG限時動態，提到因為疫情的關係待在家邁入第21天，在床上和沙發上都躺膩，「終於輪到在地上打滾了」；她一樣附上自拍近況照，休閒愜意的模樣，狀態絲毫不像是年過半百的女人，保養得相當好。

日前何如芸才透露，宅在家防疫新生活不僅沒變胖，她還因為多了不少時間做瑜珈，兩個星期就瘦了1.5公斤，還喊話「有大把的時間不如拿來運動吧！等疫情過去每個人都是小妖精了」。

(中時新聞網)