水利署發布「淹水警戒」！ 台北大安、新北樹林一級警戒 20:492021/06/04 中時新聞網 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／黃威彬攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水利署4日晚間7點50分發出淹水警戒，一級警戒包括台北市大安區、新北市三峽區、樹林區，二級警戒包括新北市土城區、板橋區、新莊區、桃園市大溪區、南投縣中寮鄉、竹山鎮、嘉義縣番路鄉，請該區民眾注意淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。 更多 CTWANT 報導 被孫子遠離！確診婆婆「故意抱媳婦」氣吼：我死也別想幸福 結果她真染疫了 旱象發生首度破歷年平均水位！翡翠水庫回升7成「安全線」 一下午進帳741萬噸 (中時新聞網) #水利署 #淹水警戒 #一級警戒 #發布 #新北樹林 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雨胞集結！16縣市豪大雨特報 全台集水區有獎 08:392021/06/04 生活 豪雨狂倒畫面曝光 北市忠孝東路成黃河 水淹進店家老闆求救 14:512021/06/04 生活 無接觸外送遇雨破功？舊公寓「內」下暴雨 外送員送餐傻眼了 20:102021/06/04 生活 彩雲對中部解除限水0貢獻 桃園取消橘燈有望 18:392021/06/04 生活 不斷更新／日累積雨量破300毫米！氣象局再對北市發布豪大雨特報 13:162021/06/04 生活 司法院委外人員快篩陰性 大樓全面消毒警戒 17:132021/06/04 社會 彩雲颱風逼近 4路段可能警戒管制 11:472021/06/04 生活 信義區豪雨馬路成河 外送騎士滑水前行網封「最悲情熊貓」 16:372021/06/04 社會 暴雨炸翻 最大時雨量達209毫米創北市史上新高 20:592021/06/04 生活 新北市民看這邊 疫情高風險里「災訊E點通」網站可查 16:342021/06/04 科技 今年第1個颱風彩雲來了 南水局抗旱、防汛超前部署 15:282021/06/04 生活 彰化啟動牌咖快篩令 預估確診＋80 04:102021/06/04 地方新聞 輕颱彩雲最快傍晚觸台 梅雨鋒面還在 嚴防劇烈大雨 06:422021/06/04 生活 生活熱門新聞 雷雨大進補千萬噸！翡翠水庫最新蓄水量曝光 數字太驚人 - 生活 國產三期可「雙北」先做？柯P回應了 - 生活 照服員打麻將也確診了 彰化榮民之家501位住民和員工全面篩檢 - 生活 桃園新增11例確診 足跡包含好市多南崁店、家樂福經國店 - 生活 北投1家3口陳屍屋內 倖存53歲女兒快篩陽性 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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