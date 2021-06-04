水利署4日晚間7點50分發出淹水警戒，一級警戒包括台北市大安區、新北市三峽區、樹林區，二級警戒包括新北市土城區、板橋區、新莊區、桃園市大溪區、南投縣中寮鄉、竹山鎮、嘉義縣番路鄉，請該區民眾注意淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

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(中時新聞網)