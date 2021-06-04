司法院4日公布「法院辦理遠距視訊開庭參考手冊1.0」，由於遠距視訊審理是法庭席位的虛擬延伸，所以參與者仍應遵守法院的訴訟指揮，法官、檢察官及律師、書記官仍須穿法袍，當事人等應衣著整齊。

司法院目前規劃的遠距視訊開庭型式有3種，「標準型」是法官在院內主法庭開庭、當事人在院外遠距視訊出庭，另有「延伸法庭型」，法官在院內主法庭開庭、當事人等，在院內延伸法庭出庭。

此外，還有「混合型」，法官在院內主法庭開庭、部分當事人等在院內延伸法庭出庭、部分當事人等在院外遠距視訊出庭。由法官來進行遠距視訊開庭； 進行遠距視訊開庭前，應審酌當事人等使用遠距視訊開庭之意願，及確認當事人等之身心狀態、語言及資訊能力等。

視訊開庭時，法官、檢察官、公設辯護人、律師及書記官都應依規定穿著法袍，其他當事人等應衣著整齊；登入會議軟體時採實名制，應登入真實姓名，並加註出庭之身分（如原告、被告、證人），以利識別。

此外，禁止未經法院許可的錄音、錄影、截圖或直播。法院會隨時要求配合檢查，如發現有此種情形，會依法院組織法處罰；未經審判長同意不得發言，欲發言者，請舉手或以其他訊息徵詢審判長同意後才發言。

依審判長指示開啟或關閉鏡頭與麥克風，進入、退出視訊開庭或至等候室暫候；未經審判長同意，不可以讓第三人出現在遠距端出席者附近。若有此種情形，法官可能會中斷或終止該次審判。

(中時 )