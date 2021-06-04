在以往，報紙為獲取新聞資訊的少數途徑之一，然而隨著數位科技瞬息萬變，人們生活產生重大變革，報紙收入驟降，許多人將矛頭指向如Facebook、Google等數位平台，認為這些數位平台蠶食了報紙的收入；不過近期Google委外諮詢公司調查顯示，報紙收入下降主要來自分類印刷廣告的減少，並非搜尋引擎或社群廣告所致。

Google委外埃森哲管理諮詢公司（Accenture）針對近20年西歐地區國家的報紙收入進行調查，分析報告中包含法國、德國、英國和瑞士等16個國家的出版刊物。

報告內容指出，報紙上大部分的廣告皆是由分類廣告所組成，分類廣告涵蓋汽車買賣、房地產租售、各類人事、招標買賣等小型廣告；在2003年，這些分類印刷廣告也為報紙貢獻了99億歐元的收入，幾近佔了報紙整體收入的25%，然而在2019年分類印刷廣告收入僅剩28億歐元。

另外，伴隨著搜尋引擎和社群媒體平台的興起，線上廣告的收入也從2003年的22億歐元，暴增至2019年的505億歐元，而廣告商的收入同樣也在成長；然而這並未以犧牲報紙收入為代價；線上廣告的成長主要來自新的機會，一個廣告商以全新的方式接觸消費者，且為中小企業創造了一個有發展性且具成本效益的機會。

報告內容提到，報紙約一半的收入來自印刷分類廣告的衰退和第三方分類廣告平台的興起；此外，分類印刷廣告的損失也和線上廣告的收入相互抵消，分類印刷廣告如汽車銷售、職缺、房地產租售等，皆逐漸轉移至細分產業領域的分類網站。

除此之外，儘管生活中大部分人並沒有為獲取新聞資訊付費訂閱的習慣，但在2013年至2018年間，全球數位發行量成長了307%，高達3150萬付費訂閱者，抵銷了付費印刷訂閱的衰退。

(中時新聞網)