復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏4日下午在浦江創新論壇「全球健康與發展分論壇」，圍繞「疫苗和全球健康」議題，發表「從新冠疫情防控看疫苗的前景和挑戰」主旨演講強調，達成群體免疫的「三要素」是疫苗的有效性、接種的速度、以及接種的覆蓋面，生活在與傳染病共存的世界，群體免疫的機制是讓絕大多數人獲得疫苗接種。

澎湃新聞報導，張文宏說：「只要有一例病例存在，我們就不能說消滅了這種病毒。」全世界大多數國家都已經控制了脊髓灰質炎病毒的傳播，但由於還有兩個開發中國家尚未完全控制，其他國家依舊需要繼續接種該疾病的疫苗。

張文宏演講時，展示多國新冠疫情發展資料分析圖表指出，目前，印度疫苗的兩針接種率為3％，而巴西疫苗接種率不夠，也導致發病率持續走高。「這樣的爆發，可能需要長達10多年的時間實現群體免疫。」

張文宏說，在感染率達到10％，疫苗兩針接種率達到60％的以色列，發病人數不斷下降，每日僅20到30人左右，這再次證明，疫苗廣泛接種會成為非藥物干預措施以外，最有效的措施。

在張文宏看來，疫苗接種是現代人身後的「隱形保護神」，目前全球常用疫苗可預防20多種疾病，近10年超過10億名兒童接種過疫苗，每年避免400萬-500萬例死亡。

張文宏表示，以PCV（肺炎球菌疫苗）、HIB（B型流感嗜血桿菌結合疫苗）、ROTA（輪狀病毒疫苗）、HPV（人乳頭狀瘤病毒疫苗）四類疫苗為例，若這4類疫苗及時納入免疫規畫，可以大幅度降低相關疾病負擔。「現在HPV疫苗打得很火熱，實際上主要是有經濟實力的成年女性白領，而預防效果最最佳的應該儘早接種的人群覆蓋接種率很低。」張文宏透露，目前全國9-15歲HPV應接種人群中的已接種率估計還不到1％。

張文宏談及如何消除「疫苗猶豫」稱，提高科學素養是本質，在接種層面，要普及接種利弊的「科學證據」，改善疫苗供給鏈的區域不平衡現象，培養醫護人員對疫苗的正確認知，以及提供更「靈活」的接種方案。在公眾層面，要培養公眾的科學認知，對個人健康風險的評估與告知，對「預防優先」的理念宣傳。

(中時 )