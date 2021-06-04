日本奧會（Japanese Olympic Committee）理事山口香批評東京奧運組織委員會，漠視大眾對疫情期間舉辦奧運的憂心；疫情應對顧問尾身茂則敦促採取新措施降低風險。

山口香透過共同社發表評論指出，儘管民調顯示，日本民眾壓倒性地希望奧運取消或延後，但國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee,IOC）似乎自認為能夠壓倒日本的民意。

儘管民眾擔心，在日本對抗第4波疫情的情況下，舉辦東京奧運可能會耗盡醫療資源並散播病毒，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而自去年延後到今年舉辦的東奧，依舊預定以沒有外國觀眾的精簡方式在7月23日登場。

疫情對策小組會會長尾身茂今天在國會說，奧運帶來的最大風險是大眾移動增加，先前曾因此導致疫情加劇。

尾身茂說，「大家受夠『待在家裡』的要求…除非（政府）在這關鍵階段推出新措施，否則不可能」防止感染的風險。

曾在奧運拿下柔道金牌的山口香指控日本政府、2020東京奧運會組委會和國際奧會「迴避對話」，並表示，國際奧會「似乎認為日本輿論不重要」。

「我相信我們已經錯過了取消（奧運）的機會…我們現在陷入了一種甚至無法叫停的情況，我們怎麼做都不對。」

國際奧會官員發表的連串談話在日本引發憤怒，包括國際奧會副主席柯茲（John Coates）就曾表示，即使在目前東京和其他地區處於「緊急事態宣言」下，奧運也會舉辦。

(中央社)