受南方颱風彩雲、北方滯留鋒面及午後對流影響，今（4）日北台灣等16縣市發布豪、大雨特報，尤其雙北、宜蘭地區午後瞬間暴雨，各地災情頻傳，國家級警報「大雷雨即時訊息」也緊急發出，有民眾因此將所在地暴雨情景和災情狀況PO上網，提醒大家行經注意安全，可其中卻有人以「頂樓流水噴到我家大門」為由，上網檢舉鄰居，貼文一出隨即引發撻伐，不少人建議原PO「你搬到深山裡面獨居，就不會有人影響到你」。

根據臉書社團「我是中和人」該文內容，一名男網友文中詢問「每次下大雨，對面頂樓就會有瀑布，水量大到會噴到我家樓下公寓大門，只要經過巷子都會被噴到，已經跟使用頂樓的鄰居溝通多年，就是不肯接水管，請問這有檢舉管道嗎？」

由於天公不作美非鄰居所願，況且瞬間暴雨，雨水像用倒的，何處能不濕，鄰居也無可奈何，因此許多網友見狀，都認為原PO根本小題大作想討拍、刷存在感，無故找碴檢舉，紛紛留言反彈「去檢舉老天爺啦」、「現在的人真是難搞，人口密度高生活總是會互相干擾。動不動就要檢舉，建議你搬到深山裡面獨居就不會有人影響到你」，還有人戲謔建議原PO以牙還牙、以眼還眼，表示「換你去做一個，也能噴到他家的」，或直接給原PO安慰聲援，否則被圍剿成這樣，今天的心情想必跟今天的天氣一樣雷雨交加，因此回應「幫樓主補補血 XDDDD 完全被嗆爆」。

(中時新聞網)