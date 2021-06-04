歐盟為了保護歐洲藥廠專利，近日將向世界貿易組織（WTO）提出替代方案，阻擋開發中國家提出的新冠肺炎疫苗專利暫時讓渡計畫。該計畫獲得中、美支持但歐盟在此刻提出替代方案將阻礙WTO下周的討論，甚至可能讓該計畫破功。

由於已開發國家及開發中國家疫苗接種進度落差顯著，WTO成員中的開發中國家近日提出疫苗專利暫時讓渡計畫，因為疫苗大廠握有的專利是阻礙開發中國家在當地生產疫苗的主因，也導致全球疫苗分配不均。

這項計畫獲得中、美背書，紐西蘭、烏克蘭也在近日表示支持。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞也痛批全球疫苗分配現況形同「疫苗隔離」，因為大量疫苗掌握在少數國家手裡，而多數開發中國家連第一線醫護人員都沒有疫苗可打。

但歐盟認為疫苗專利暫時讓渡計畫對擴大全球疫苗產量沒有明顯助益，反而會阻礙疫苗大廠針對新冠肺炎變種病毒研發進階版疫苗。

(工商 )