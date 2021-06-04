梅雨鋒面及颱風外圍環流影響，今天台北市午後降大豪雨，台灣大學時雨量達209毫米，創觀測紀錄；不過，中央氣象局說，設在台灣大學的是自動觀測站，不會列入歷史排名。

氣象局觀測，下午1時多到2時多，設在台灣大學觀測站，測到209毫米的1小時降雨量。

氣象局長鄭明典在臉書說，今天北部的強降雨是極端，創台灣本島時雨量的觀測紀錄，都會區的短時間積水應該也是個大震憾。

有民間氣象公司認為，台灣大學觀測站測到209毫米時雨量，是史上最高的紀錄。

不過，氣象局說，自動觀測站的資料都還要經過事後校正，只能當做參考，氣象局不會像有人觀測站一樣做歷史排名。

氣象局統計，到今晚8時30分，全台累積降雨量最多前10名，一半以上在台北市，最多的是台灣大學觀測站354毫米，另台北市信義區、文山區、大安區及新北市坪林區和南投竹山，也有多處超過200毫米。

(中央社)