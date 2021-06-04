經長也受疫情波及 ! 經濟部長王美花秘書日前因發燒前往篩檢，今日PCR核酸檢測出爐，確認陽性遭感染，王美花與次長曾文生、辦公室同仁約10人立即匡列篩檢，所幸快篩與PCR檢測結果皆為陰性。但王美花與曾文生仍需居家隔離14天，相關業務會由視訊推動，本月17日才能恢復外出。

據了解，王美花第一時間得知秘書確診訊息，頗感驚訝，但心情未受太大影響，還頓時覺得「沒事可做」，說要開更多視訊會議，完全沒有要暫時休息意思。

經濟部晚間證實有同仁因身體不適前往篩檢，後確認為COVID-19確診病患，由於該同仁工作內容曾與王美花部長、曾文生次長互動接觸，因此依照防疫單位專業指引，部次長與相關同仁也受匡列為密切接觸者，並前往篩檢。快篩與PCR檢測結果皆為陰性。

該位男性秘書是因發燒，6月2日主動前往篩檢，今日PCR出爐，證實為陽性。對於如何中標，本人不清楚，也頗感困惑。

經濟部表示，後續部長王美花與次長曾文生及相關同仁將依照防疫指引，啟動居家隔離14天（自6/2起算），工作環境也將進行全面消毒措施。部次長於居家隔離期間，將採視訊處理公務與進行會議，經濟部相關業務推動，都會持續進行。

至於另兩位次長陳正祺、林全能因為都採分流上班，不須匡列隔離。後續經濟部將對環境進行全面消毒，各單位分批異地上班照舊。

(中時新聞網)