苗栗移工染疫 竹科急設專案篩檢站 3天篩4000移工

因應鄰近的苗栗縣科技大廠京元移工群聚感染案，新竹市長林智堅緊急設立竹科專案篩檢站，為竹科移工篩檢，現著手3項整備工作，包括調度硬體、人力設置專案篩檢站，讓移工就近、分流篩檢，目前由5大醫院支援醫護量能、中央請調國軍人力，將於5日啟用。

根據科管局統計，竹科移工約1萬人，林智堅指出，因應科技大廠的群聚案爆發，他第一時間接到竹科廠商求助電話，盼市府協助移工篩檢，就決定由市府主動調度各方資源，要用最短時間內完成篩檢站，讓移工篩檢能夠分流、盡速完成，才能夠阻斷傳播鏈。

林智堅強調，防疫如同作戰，阻斷傳播鏈就是在跟時間賽跑，竹科與鄰近縣市不僅地理位子彼此相依，產業鏈高度關聯，守住新竹市就是守護竹科，也保衛台灣的半導體產業鏈。目前初估，各企業參與本次專案篩檢的移工共約4000人，科技廠商若有意願做廠內移工篩檢，「應透過竹科管理局申請安排檢測。」

為籌備竹科專案篩檢站，林智堅3日與竹市5大醫院召開視訊會議，商討篩檢站運作，確將另尋戶外場地設置，避免進入醫院群聚，而醫院端將全力支援醫護人力調度，分艙分流排班。

此外，為短時間內建立站所，竹市府也向中央請調國軍人力，由第3作戰區指揮部下轄陸軍裝甲584旅、第3地區支援指揮部湖口聯保廠、新竹後備指揮部等部隊進場協助，4日進場，1日內完成全區帳篷搭設，並由感染科醫師共同會勘，規畫符合感控的分流動線。

市府指出，為確保篩檢站符合感控要求，將採分時段、分流、分對象的方式進行篩檢，並請廠商做好篩檢者健康狀況調查，如有症狀者，將分流進行PCR篩檢，不會與一般篩檢混雜，避免群聚風險。

此外，為強化移工防疫，即日起也啟動移工宿舍4大措施，包括動線分流、公共空間定期消毒、宿舍用餐區設立隔板、每日健康量測，在此防疫重要關頭，要求各廠商、仲介公司需全力配合，市府今起將加強稽查、違法將依法開罰。

(中時 )