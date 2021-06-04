嘉義市政府今天召開嘉義巿嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心會議。（嘉義市政府提供）

嘉義市至今（4）日連續7天「佳玲（＋0）」，為力守零確診，市政府今晚宣布因應大專院校學子陸續返鄉，8日起推出「自熱區返鄉學子免費採檢專案」，對象以雙北、基隆市、桃園市、台中市、彰化縣等6大熱區返鄉無症狀學生為主。

嘉義市政府衛生局表示，針對雙北、基隆市、桃園市、台中市、彰化縣等熱區返鄉無症狀學生，且學生父母任一方或學生本人設籍嘉義市，可以前往台中榮民總醫院嘉義分院採檢，僅供線上預約，不受理現場排隊掛號，預計6月8日開始預約，6月9日啟動，每天預計採檢120位。

此外，衛生局規畫「嘉市快打」方案，因應未來疫苗到位後，中央宣布全民接種，嘉義市將動員醫院、診所及衛生所施打疫苗，並將設立長照機構、社區接種站等施打點，也安排在體育場等大型場所等處所施打疫苗。

市長黃敏惠表示，疫情變化多端，嘉義市防疫工作從未停歇，市府團隊推動各項防疫工作，就是要讓人民更安心，也籲請市民減少縣市之間的移動，「人停下來、病毒也會停下來」，是降低疫情的有效方法。

(中時 )