嘉義市至今（4）日連續7天「佳玲（＋0）」，為力守零確診，市政府今晚宣布因應大專院校學子陸續返鄉，8日起推出「自熱區返鄉學子免費採檢專案」，對象以雙北、基隆市、桃園市、台中市、彰化縣等6大熱區返鄉無症狀學生為主。
嘉義市政府衛生局表示，針對雙北、基隆市、桃園市、台中市、彰化縣等熱區返鄉無症狀學生，且學生父母任一方或學生本人設籍嘉義市，可以前往台中榮民總醫院嘉義分院採檢，僅供線上預約，不受理現場排隊掛號，預計6月8日開始預約，6月9日啟動，每天預計採檢120位。
此外，衛生局規畫「嘉市快打」方案，因應未來疫苗到位後，中央宣布全民接種，嘉義市將動員醫院、診所及衛生所施打疫苗，並將設立長照機構、社區接種站等施打點，也安排在體育場等大型場所等處所施打疫苗。
市長黃敏惠表示，疫情變化多端，嘉義市防疫工作從未停歇，市府團隊推動各項防疫工作，就是要讓人民更安心，也籲請市民減少縣市之間的移動，「人停下來、病毒也會停下來」，是降低疫情的有效方法。
(中時 )
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