大陸官媒《央視》在社交媒體微博上發布一則視頻，宣傳解放軍導彈部隊野外演訓，在台灣疫情反彈引發兩岸官方唇槍舌劍的緊繃局勢中，大陸公布曾經是1995-1996台海導彈危機主角的東風-15導彈旅演訓畫面，引發媒體關注此一訊息公布時機與用意。

大陸央視國防軍事頻道《軍事報導》節目在官方微博公布視訊時表示，近日，火箭軍某導彈旅在野外駐訓場進行了一場實戰背景下的競賽考核演練。來自該旅的兩個營分別作為考官和考生，崗對崗、人盯人地進行考核。

近日，共軍火箭軍導彈旅在野外駐訓場進行了一場實戰背景下的競賽考核演練，公布這些畫面時機令人起疑。（圖／央視軍事截圖）

報導說，從視訊畫看來看，此次出鏡的是東風-15彈道導彈。一般認為，解放軍在備戰台海時，已對台灣各個軍事目標進行模擬打擊。一旦開打，包括DF-15在內的多種型號導彈將會在首輪火力打擊中使用。

《多維新聞》指出，解放軍火箭軍由核導彈部隊、常規導彈部隊及作戰保障部隊組成。2016年11月，中共青年組織共青團在其官方微博上披露，火箭軍裝備各型近程彈道導彈（東風-11，東風-15及東風-16系列）共1,150枚，各型中程彈道導彈300枚（東風-21系列和東風-26型），各型遠端/洲際彈道導彈200枚（東風-5系列，東風-31系列及東風-41型），此外還裝備各類巡航導彈3000枚。

火箭軍裝備多種近程彈道導彈（東風-11，東風-15及東風-16系列）共1150枚，中程彈道導彈300枚（東風-21系列和東風-26型）。圖為5款火箭軍裝備的彈道導彈。（圖／央視軍事頻道畫面）

美國《原子科學家公報》在2020年釋出的中國年度核武報告指出，解放軍火箭軍共有40個彈道導彈旅，比2017年增加35%，目前也仍在組建新的彈道導彈旅。其中，有12個旅屬於東部戰區和南部戰區，這兩個戰區主要處理台海與南海事務。

報導說，近半數的彈道導彈旅擁有彈道式或巡航式導彈發射器。衛星影象也顯示，火箭軍位於福建和廣東地區的基地近年來有擴大和設施提升的跡象。大陸擴增對台導彈作戰能力，並由官方媒體擴大宣傳，亦受到外界關注，特別是去年以來中美關係緊張，美軍與共機更頻繁現身台灣海峽。

解放軍東風-15彈道導彈是公路機動式短程彈道導彈，美國國防部認為中共目前有315到355枚東風-15導彈服役。東風-15有多種衍生型號，除了東風-15C之外，其餘舊型已逐漸被東風-16取代。

據美方公布資料顯示，在1995-1996年台海危機中，中共至少從江西與福建向基隆與高雄外海發射了10枚東風-15導彈。美國也因此派遣獨立號航母戰鬥群靠近台灣，並命令尼米茲號航空母艦前往台灣海域與獨立號會合，最後危機得以和平化解，未發生軍事衝突。

(中時新聞網)