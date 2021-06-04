美國勞工部周五公布5月非農就業人口大增55.9萬，失業率也下滑至5.8％，顯示就業市場持續復甦，不過美中不足的是，就業人口增量低於市場預期，代表復甦力道不如想像強勁。

但市場樂見就業市場「穩步」復甦，因為這意謂著聯準會(Fed)不用急於寬鬆退場與提前升息。受此激勵，美股周五跳空開高，道瓊工業指數上漲逾100點或0.3％，來到34,690點，標普5百與那斯達克分別揚升0.6％與0.8％。

摩根大通資產管理全球市場策略師貝爾(Mike Bell)表示，「5月就業人口增幅低於市場預期減緩投資人對Fed可能緊縮銀根的疑慮。」

華爾街原估5月非農就業人口單月可增加67.1萬，失業率會從6.1％降至5.9％。

這同時也是連續第二個月就業人口增幅遠低於市場預期，4月就業人口增幅雖上修至27.8萬，但較市場最初預估的100萬仍有一大段差距。

勞工部指出，5月就業市場表現最強勁的產業為休閒觀光業，總計增加29.2萬個就業人口，教育產業也增加14.4萬。

就業市場走強的因素頗多，包括疫苗接種率上揚、州與地方政府紛紛解封與聯邦政府放寬防疫指引，加上聯邦政府的紓困，消費支出擴增，進而帶動企業雇用需求。

不過，5月總就業人口仍較疫情前的水準仍短少760萬，而且還有約930萬勞工還在待業中。 失業率下滑是因為愈來愈多待業中的勞工找到工作，但整體勞動力大致持平，由此顯示開缺工作雖多，薪資水準也上漲，但仍未能吸引失業勞工投入職場。

美國5月勞動參與率下滑至61.6％，低於2020年2月的63.3％。

此外，民間部門5月平均時薪小幅增加15美分，來到30.33美元，較去年同期上漲2％。受惠於加速接種疫苗、管制解封，美國經濟強勁復甦，今年第一季經濟成長年率達 6.4％，根據亞特蘭大聯準會的預測，第二季成長年率將加速至10.3％。

(工商 )