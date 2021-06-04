中央流行疫情指揮中心今（4日）表示，感謝日本政府提供台灣124萬劑AZ COVID-19疫苗，為感謝日本在台灣疫情嚴峻的時刻，即時提供疫苗，透過國際合作共同對抗疫情，展現台灣與日本長久堅定的友誼。台北101今（4日）晚間18時30分至22時打字點燈，表達全民珍惜台日友誼及感動與感謝之意。
今晚打字點燈文字有5組，包含「合作對抗疫情」、「台日友誼長存」、「台灣❤️日本」、「攜手前行」、「台日の絆と感謝」。
(中時 )
中央流行疫情指揮中心今（4日）表示，感謝日本政府提供台灣124萬劑AZ COVID-19疫苗，為感謝日本在台灣疫情嚴峻的時刻，即時提供疫苗，透過國際合作共同對抗疫情，展現台灣與日本長久堅定的友誼。台北101今（4日）晚間18時30分至22時打字點燈，表達全民珍惜台日友誼及感動與感謝之意。
今晚打字點燈文字有5組，包含「合作對抗疫情」、「台日友誼長存」、「台灣❤️日本」、「攜手前行」、「台日の絆と感謝」。
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