因經濟部有確診案例，經濟部長王美花居家隔離，王美花丈夫是國安會秘書長顧立雄，總統府發言人張惇涵表示，由於並非確診者的接觸者，王美花部長篩檢結果也呈陰性，依照相關防疫指引，未被指揮中心匡列，無須篩檢，僅須進行自我健康監測，且國安會秘書長屬第2類，顧立雄也早就於4月即接種疫苗，目前健康無虞，國安會目前運作也正常。

張惇涵指出，王美花部長已篩檢，快篩與PCR檢測皆為陰性，但因工作內容與確診者有接觸，故依照防疫指引啟動居家隔離14天。

張惇涵並表示，目前總統府與國安會也沒有因為該個案，而有被指揮中心通知匡列的對象。此外，王美花部長雖於近期曾與總統開會，但開會場所皆採隔板，並全程佩戴口罩，且王部長與總統沒有近距離長時間接觸，依照防疫指引及醫療團隊研判，對於總統並無影響。目前總統身體健康良好，醫療團隊也會嚴密掌握總統健康狀況，請國人朋友放心。

(中時 )