俄羅斯總統蒲亭今天簽署一項法律，可望用以禁止異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的盟友投入各項選舉。納瓦尼是克里姆林宮的批評者，目前身陷囹圄。

俄羅斯法律資訊入口網站公告，蒲亭已將法案簽署為法律，嚴禁「極端主義」團體的成員與資助者參與國會選舉。

俄羅斯定於9月舉行國會國家院（State Duma，下議院）選舉，批評人士譴責，這部法律是選前一連串打壓反對勢力的最新行動。

本週稍早，俄羅斯國會聯邦院（Federation Council，上議院）壓倒性通過這項法律。

俄羅斯一座法院正斟酌，是否要將納瓦尼領導的政治網路列為極端主義組織，並可能在下週即作出裁定。

受此法律影響者將不僅限於納瓦尼的人馬，還可能包括數萬名捐款支持這些人的俄羅斯民眾。

這項法律規定，這類團體的領導人5年不得參與國會選舉；而團體成員與曾捐款贊助的人士，則是3年不得參選國會議員。

納瓦尼是蒲亭在俄羅斯國內最知名的批評者，去年夏天他險些被蘇聯時期研發的神經毒劑毒死，納瓦尼將此事指為克里姆林宮所為。

(中央社)