新北市政府為了加速都市環境改善，選定了鄰接新莊捷運站及新莊廟街商圈的新莊派出所進行公辦都更，本案更新單元面積為7,530.8㎡，現況為屋齡50年以上之新莊派出所及多有舊違章戶，已不敷當地使用需求。本案經過110年2月26日本市都市更新及爭議處理審議會第20次會議審議通過，並於110年6月4日發布實施，預計於110年下半年度開始動工，113年底完工，更新後預計興建2棟地上27、33層、地下5層鋼骨鋼筋混凝土造建物，更新後除有店舖及住宅外，更保有新莊派出所、武德殿及增設文化性服務設施。

新北市政府都市更新處處長張壽文表示，本案留設了1,398.34平方公尺之開放空間、整併拓寬景德路至15公尺寬且捐贈了100部供公眾使用機車停車場，實體改善新莊廟街機車停車位不足多有違停之情形，並改善道路狹小壅塞及人車爭道等問題，提升整體都市環境公益性，翻轉新北成為更新更好的宜居城市。

另外本案更新後除了配合老街意象做整體規劃設計外，更將範圍內歷史建築物原地保存，為其打造人行友善通透空間，可使自捷運站及廟街過來之民眾方便通達，進一步入館參觀歷史建物過往歷史及特色，結合本案增設之文化性服務設施，達到保留新莊人文歷史藝術風貌及文化資產活化再利用之目的。

(中時 )