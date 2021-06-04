全台疫情升溫引爆疫苗之亂，長榮航空、華航赴美航班載客率激增，昨（3日）航空雙雄齊拉漲停，在觀光業慘淡之下格外醒目，有網友見長榮航空漲停打開，一時心癢難耐，急問「現在能撿個1、2張進場？」。未料貼文曝光，大批網友狂勸，「這類短線消息上漲，建議不要追高」。

台灣疫情持續延燒，全台進入三級警戒，加上現階段疫苗缺貨，對比美國即將解封，疫苗充沛，華航、長榮航空客艙載客率激增，北美線航班罕見客滿，帶動航空雙雄昨日齊齊攻上漲停，長榮今（4日）股價續強，盤中一度漲停亮燈，之後打開終場漲7.23%；華航爆出127萬張的新天量，盤中也一度漲停，終場以平盤作收。

網友在PTT上發文表示，近期觀光業一片慘澹，但長榮航空竟連2天亮燈漲停，見新聞才知美國疫情控制得宜，許多人赴美打疫苗，航班需求大增帶動股價上揚，今天漲停打開，「撿個一兩張進場，覺得推嗎？」。

豈料貼文一出後，許多網友大多不看好，「航空股本來就不值這個價」、「飛機我真的覺得外資有救到之前的貨，就會出清了」、「長榮航應該是要看半年後整體的解禁跟復甦」、「光飛去打疫苗可以增加多少營收？」、「如果真的很好，今天還是會鎖漲停 ，會打開給各位買的」。

另外有網友認為這個價格很不合理，看了航空業的營收狀況，這類短線消息的上漲，最好不要碰，而手上有持股的現在想走可能之後就走不了，誠心建議不要追高。

華航首季營收278.28億元，稅後淨損10.19億元，每股稅後虧損0.19元；長榮航首季營收196.78億元，稅後淨損21.97億元，每股稅後虧損0.45元。

(中時新聞網)