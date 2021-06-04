這一波疫情又急又兇，自今年5月中旬起疫情指揮中心陸續發布第二級、第三級疫情警戒，包含如餐廳、咖啡廳、飲料店、KTV、美髮美容、傳統洗衣店、婚紗攝影、服飾店、文具店等內需型商業服務業首當其衝，造成營業額嚴重衰退；經濟部立即啟動艱困事業營業衝擊補貼作業。

本次紓困補貼對象為有稅籍登記之商業服務業者，只要110年5、6、7月任1個月營收較108年同月或110年3至4月月平均減少五成以上，就直接按本國全職員工數乘以4萬元發給定額補貼款，企業領得補貼款，可運用於相關營運支出、租金及人事費用等維持經營之必要成本。

如屬於中央政府命令停業，停業期間給與員工薪資未達基本工資之企業，其所領取營業衝擊補貼4萬元，其中1萬元得由企業支應停業期間必要支出(如租金)，另3萬元須由企業轉發給員工，以做為停業期間之薪資補貼；另外就業安定基金會加發1萬元生活補貼給其員工，亦由企業轉發。

這次紓困申請期間自110年6月7日起至8月31日止，因防疫需要，一律採線上申請，另為使業者能更快獲得紓困，簡化申請資料，只需上網填寫申請書、上傳營收衰退證明及事業存摺影本即可申請。詳細申請須知、申請方式、懶人包、Q&A、申請教學等訊息，皆刊載於專屬網站https://csm-subsidy.cdri.org.tw/；本部亦設置全國北、中、南電話諮詢窗口，來協助企業提出申請，諮詢窗口相關資訊將公告於申請網站。若仍有其他疑義，可撥客服專線02-7752-3522洽詢。

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