據「Military.com」3日報導，美國陸軍目前正積極推動新式體測「陸軍戰鬥體適能」(ACFT)，期盼讓官兵身體運動表現能力更符合未來戰場需求。然而，相較於現役官兵，ACFT卻為國民兵與後備役不論是訓練還是通過鑑測標準，設下了非預期地障礙。甚至，近日國民兵與後備役官兵大掏腰包自購各種健身器材，竟是因為部隊沒有足夠場地與設備提供弟兄進行ACFT的相關訓練。

由於缺少裝備，部分官兵只好花自己的錢去買健身器材，並尋找場地針對鑑測項目展開訓練。儘管陸軍的任務性質要求官兵擁有高體能水平，而軍方不曾提供任何訓練費用的補貼，卻規定未通過體測的士兵恐被踢出軍隊，而低分飛越則會影響職涯升遷。

1名不願透露姓名的密西根國民兵士官表示，自己已經花超過1,500美元購買健身器材，這樣就能針對ACFT項目進行模擬訓練。「從長遠來看，這對我健康絕對有好處。在舊式測驗下我的成績不賴；但我隸屬的單位一次都沒有宣導過ACFT，更甭說提供裝備了。如果我不是有個車庫可以放所有裝備，我甚至不知道該怎麼辦。在練習站姿爆發投擲時，我一個不小心把藥球丟到我鄰居的院子中」。

Military.com在與數十位國民兵、後備役訪談後，他們都擁有類似憂心，即軍方提供的場地與設備不足以讓他們為鑑測充分預作訓練；但隨著ACFT將於2022年正式納入鑑測成績，體測結果在職涯升遷中扮演重要因素。許多士兵，特別是國民兵與後備役士兵，紛紛反映很難獲得訓練器材為體測預作訓練。

部分士兵表示，為此不得不砸大錢辦CrossFit健身房的會員資格，但是每個月的月費動輒超過200美元，而一般健身房又不一定擁有ACFT的器材或訓練空間。

1名紐約國民兵表示，「我原本的健身房價格非常合理。我也很認真的訓練，而每個士兵都該如此。但我不得不換到一家主打CrossFit的健身房，每月月費卻高達220美元。可是，我原本的健身房卻沒有空間拖雪橇或丟藥球。(兩個分別為ACFT中的負重拖曳與站姿爆發投擲)」。

紐約國民兵士官則指出，ACFT立意良善，且能為部隊創造更大的戰鬥力；但也有副作用產生，就是官兵得大掏腰包來維持足夠的體能與肌力，好在鑑測中拿下好成績。

他滿腹牢騷的吐苦水，「我住在城裡，而鑑測對我而言設下許多障礙。對我而言，我是戰鬥單位，我需要強大的肌力與體能；但對人類資源的士兵或牧師助理，是否需要這麼強大的肌力與體能。同樣的，我們也看到女性官兵及格率一直是個問題。另一個問題是住在城市的士兵，到哪找地方丟藥球？我負擔的起較昂貴的健身房，但我手下的士兵薪資沒有這麼優渥。對我而言，鑑測已經變成誰有錢進行訓練」。

甚至，部分運動器材廠商已看到軍隊因ACFT而產生的龐大商機，並向官兵推銷昂貴的器材。Volt Athletics銷售針對站姿爆發投擲的訓練課程，知名健身器材廠商Rogue還主打自家裝備經ACFT認證。

預備役跟國民兵不是唯一碰到裝備障礙的人，部分現役官兵的基地健身房，也一樣缺乏足夠的設備，還有部分單位總是把相關器材鎖起來，甚至根本無法使用。

1名軍官表示，自己已花了2500美元購買划船機；隨著ACFT的實施，又買了500至700美元的器材。這是因為軍隊健身房的設備不是不合規定，就是無法滿足訓練需求。

甚至，基地裡的體育館根本無法容納所有要訓練的官兵，士兵必須登記要使用ACFT設備的時段。結果，總是在排隊等待輪到自己使用。

另一項問題是ACFT對後勤管理產生的挑戰，相關器材採購包括六角槓、壺鈴雪橇、藥球，還需要大量的存放空間。陸軍花了約6370萬美元採購50萬件設備。相較之下，舊式體測只需要一個碼錶就夠了。

喬治亞州國民兵後勤官認為，國民兵最大的挑戰就是如何將設備送到每個單位。此外，大多數的官兵都反映自己的單位沒有裝備，或是鎖起來無法進入。

預備役與國民兵每個月會執勤2至4天，在部隊的時間卻無法使用設備進行訓練，變成只能挪用自己的時間出來訓練。然而，另有全職工作的官兵想方設法挪出時間後，卻還是排不到使用單位器材的時間；即使該單位有器材，部分是兵通勤過去就已經花上數小時。

此外，國民兵在大流行期間頻繁出勤，加上日前川普之亂中保護國會大廈，這些都壓縮到他們使用部隊ACFT設備的時間。官兵訓練時間有限，但ACFT項目複雜又很花時間，更讓指揮官無法投入大量時間進行測驗訓練，而不練又讓官兵更生疏。每當到了士兵要鑑測更新分數時，這樣的狀況會更複雜。

官員指出，ACFT的測試複雜，無法迅速完成。以150人的連為例，大概需要4小時，這就占去訓練日的一半時間。換言之，訓練時間有限下，拿來練ACFT實在很浪費，最終士兵只能自己買裝備在家練，或是跑去有CrossFit設備的健身房練。也有部分預備役單位乾脆下達備忘錄，要士兵自行訓練ACFT，軍方不會在正式鑑測日前指導或測驗。

(中時新聞網)