美國勞工部周五(4日)盤前公布5月非農新增就業人數達55.9 萬人，遜於市場預期的 66.3 萬人，失業率則降至 5.8%，來到6%門檻之下，也就是說，雖然美國經濟預料強勁復甦，但在失業救濟金持續補助，加上勞動力市場短缺問題依舊嚴重，美國經濟活動要回到疫情前還有一大段距離。在拜登放棄調高至28%企業稅之下，美股周五開低，隨後翻紅上揚，漲勢擴大至超過70點，那斯達克漲超百點，費半指數漲2%，電動車大廠特斯拉勁揚超過4%。

截至台灣時間4日晚間9點55分，道瓊指數上漲78.19點或0.23%、暫報34,655.23點；標普500指數上漲23.49點或0.56%、暫報4,216.34點；那斯達克指數上漲141.37點或1.04%、暫報13,755.87點；費城半導體指數上漲61.22 點或1.95%、暫報3,200.41點。

5大科技巨頭股價勁揚，特斯拉雖然月度淨訂單從4月份的逾1.8萬張，降至5月份約9,800張，銷量下滑與陸監管機構對該公司採取強硬立場有關，但其在向德國當局申請計畫變更，新增電池芯生產、產線擴張等內容，讓特斯拉柏林超級工廠運作愈來愈有成真的機會，加上日前特斯拉宣布停止擴建上海超級工廠，似乎是想對陸曝顯降低，股價早盤大漲24.95美元或4.36%、暫報597.79美元。

台積電ADR股價上漲2.13 美元或1.82%、暫報118.95美元；聯電ADR股價則是開高走低又拉回，目前平盤震盪。

美國總統拜登透露，打算擱置將企業稅提高到28%的計畫，來換取美國共和黨支持大基建法案，並打算將新稅收瞄準在美國國稅局 (IRS) 強力執法、取消富裕家庭遺產稅減免等措施，維持企業稅15%稅率。至於紐約聯邦儲備銀行透露，美國聯準會(Fed)下周將啟動拋售手上公司債ETF，被視為替縮減寬鬆政策的試水溫行動，但遭Fed澄清，強調是出售去年執行次級市場公司信用機制（SMCCF）所購入資產，會考慮出售公司債ETF是考慮到流動性不會影響市場，稱所有行動都會按步就班執行。

(中時新聞網)