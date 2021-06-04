為減緩疫情造成之經濟衝擊，行政院推出紓困4.0補助方案，因國內仍有約13萬人無金融機構帳戶可供匯款，行政院協調交通部透過中華郵政公司綿密的服務網絡，承接急難紓困金匯票印製、遞送及兌領業務，並已於6月3日起以限時掛號信函陸續寄出，由綠衣天使親送到府，受款人6月4日起即可至全國各地郵局兌領急難紓困金匯票。

中華郵政公司表示，匯票金額在新台幣1萬元以內者，受款人僅須於匯票背面簽名或蓋章即可兌領；如匯票金額逾新台幣1萬元者，須攜帶國民身分證領取，若委託他人代領者，須攜帶受款人及代領人國民身分證、印章領取。

中華郵政公司預估6月12日前兌領急難紓困金匯票人潮最為大量，已安排各地郵局營業窗口增派充足人力，目前仍值疫情警戒三級期間，為保障民眾及員工健康，中華郵政公司籲請民眾配合各項防疫措施，簽領掛號郵件，應全程佩戴口罩及自備簽收郵件用筆，進入郵局兌領郵政匯票，應佩戴口罩、維持社交距離，並配合量測體溫及實聯制，民眾如對急難紓困金匯票兌領有疑義，歡迎撥打兌領說明所載當地郵局電話洽詢。

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