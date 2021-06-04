連江縣疫情指揮中心公布今（4日）無新增確診個案、無新增密切接觸需居家隔離個案，案5774、6441、6442、8114及其相關接觸居家隔離維持114例、採檢皆為陰性；3日全縣快篩50名均為陰性。
連江縣長劉增應今（4日）主持防疫會議，會中提醒國內疫情處高峰期，呼籲鄉親通知親友返馬者務必在台灣端做好篩檢。端節連假減少移動，就地過節，降低傳播風險。疫情中心感謝業者加入防疫旅館，全民挺醫護，全力支持防疫旅館，守住社區防線。
劉增應說，基隆碼頭軍民及船員一律進行快篩取得陰性證明始得登船；呼籲鄉親通知親友返馬者務必在台灣端做好篩檢，將感染風險降至最低；此外，感謝業者願意加入防疫旅館，全民挺醫護全力支持防疫旅館守住社區防線。
劉增應說，端午假期來臨，請減少移動，就地過節，以視訊來問候親友，降低傳播風險；國內疫情處高峰期，呼籲各界嚴陣以待。
(中時 )
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