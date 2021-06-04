對於中央疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會中表達，企業要捐贈疫苗，目前沒有單位真的有疫苗到貨證明，連唯一遞件申請的永齡基金會也缺少原廠授權。前民進黨立委郭正亮表示，這種是在買賣才會在乎，但現在民間企業是捐贈，擔心這點這真奇怪！

前民進黨立委郭正亮今（4）日在Yahoo TV《風向龍鳳配》表示，日本捐給台灣124萬劑疫苗是好事，並且選這個時間非常好，在外交運作非常成功，也就在美國出貨莫德納給台灣之前，所以台灣特別有感。

郭正亮指出，美國捐700萬劑給太平洋十幾個國家，包括台灣。他強調，跟美國打交道要注意，要在第一時間一手交錢一手交貨。韓國三星半導體就帶三星製藥一起去美國，三星半導體承諾投資170億美元，美國就把莫德納交給三星製藥代工4000萬劑。

但台灣車用晶片先給美國，晶圓廠也承諾去投資，卻都沒成為籌碼，所以酈英傑在離台前說出大實話，表示台灣疫情不嚴重，而這次分配就完全照此邏輯。

對於陳時中講一句話稱「我敢說，現在（民間）是買不到」，郭正亮認為這句話是廢話，沒有政府協助，當然買不到，政府可以協助入關、分配等，疫苗公司也要確認。不過全球有國家開放企業去洽購疫苗，例如菲律賓賭場還協助政府買到莫德納，但政府不能一副那個態度，「你去試阿，我不相信你買得到」！重點是政府為何和不介入？又要擔心假疫苗，又怕企業從中獲利，可是政府最後也要驗貨，且民間企業是捐助，怎會有獲利？

另外政府擔心企業手上有沒有貨，郭正亮強調，這件事情是在買賣才會在乎，但現在是企業捐贈，講這句話真奇怪！

(中時新聞網)