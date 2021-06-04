明（5日）定量降水預報。(氣象局提供)

熱帶低氣壓引進西南風，加上滯留鋒面接近，氣象局針對16縣市發布豪、大雨特報。(氣象局)

受到鋒面接近配合第3號颱風彩雲外圍環流影響，今（4日）午後在中部以北地區出現顯著大雨，截至晚間21時，台灣大學自動觀測站累積雨量達360毫米，為當日之最。氣象局表示，明（5日）有滯留鋒面抵達台灣上空，預期比上波梅雨更多降雨量，週末期間西半部、東北部地區及南部山區易有大雨或豪雨，甚至要留意有大豪雨發生可能。

氣象局表示，颱風已於20時減弱為熱帶性低氣壓，並於20時30分解除海上陸上颱風警報。(氣象局提供)

氣象局表示，颱風已於20時減弱為熱帶性低氣壓，並於20時30分解除海上陸上颱風警報，預計今晚至明天清晨移動至臺灣東部海面，後續影響不大。不過，明天開始滯留鋒面將抵達臺灣上空，週末期間影響最劇烈，全台天氣轉不穩定，西半部及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象局「報天氣」指出，隨著熱帶性低氣壓北上，將替南部地區帶來富含水氣的西南風，今晚起位於迎風面地區的雨勢將會增加，另加上受鋒面接近影響，氣象局針對16縣市發布豪、大雨特報，今晚至明天南投縣、雲林縣、嘉義縣市、高雄市、屏東縣地區及台南山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區及台中山區有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，週休2日期間，梅雨鋒面配合西南風的豐沛水氣，全台各地天氣不穩，會有明顯雨勢出現。西半部及東北部地區，容易有大雨或豪雨，尤其南部山區有局部大豪雨發生的機率。雖然這波梅雨將帶來明顯降雨，有助於舒緩旱象，但劇烈的雨勢也要注意可能有致災風險，呼籲民眾做好預防措施、嚴防大豪雨和淹水等可能災害。

(中時新聞網)