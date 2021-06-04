針對香港文匯報今(4)日報導質疑臺灣品牌肉製品瘦肉精超標甚至驗出禁藥克倫特羅事，陸委會回應，我肉製品輸出前均經嚴格檢驗，港府亦有抽驗，且已表示抽測之我豬肉製品樣本全數通過檢測。針對文匯報不實報導，企圖重創我優質產品形象，陸委會予以嚴正駁斥，對於受影響廠商欲採取法律行動以捍衛商譽，亦表支持。

陸委會表示，農委會第一時間已採檢相同批號之產品送驗，包括貢丸、豬肉酥、豬肉乾、滷肉燥、德國香腸等製品，結果均是未檢出，完全符合標準。對於文匯報以欠缺公信力的檢驗結果抹黑臺灣豬肉產品，農委會已代表臺灣養豬及食品產業表達最深沉的抗議，嚴正要求文匯報公開向臺灣豬農及商譽受損的業者道歉，並將協助商譽受損、有意求償的業者採取法律行動。

陸委會指出，文匯報慣以中共喉舌自居，惡意釋放不實訊息，詆毀我方之紀錄罄竹難書，本次更無視港府食環署已回應，我方產品經抽取食物樣本化驗已全數通過之不爭事實，仍意圖要混淆視聽，企圖重創我優質產品形象，破壞臺港貿易往來，其做為媒體之公信力已蕩然無存。陸委會呼籲各界認清其險惡居心，共同給予嚴正譴責。

(中時 )