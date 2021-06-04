國內疫情延燒，外界質疑指揮中心放寬國籍航空機組員檢疫措施，從「5＋9」改為「3＋11」，是此波疫情大爆發主因，而衛福部疾管署竟稱「未作成會議紀錄」。有媒體針對「檢疫期縮短『3+11』協調會沒有會議記錄？您相信嗎？」進行網路民調，截至晚上10點，居然高達95.21%的網友表示不相信。

根據NOWnews所作網路民調，詢問網友「檢疫期縮短『3+11』協調會沒有會議記錄？您相信嗎？」截至晚上10點，高達95.21%網友表示不相信。網友認為，「第一天當公務員嗎？」、「他們都是經驗老到的官員，怎會犯下這種低級錯誤！」、「連小學生開班會都有記錄了，哈哈！」、「你信？」、「拿出來，就知道那個人決定3+11的。」、「想撇責而已。」

另外4.79%的網友相信疾管署說法，認為「這不是機密，有啥好隱瞞。別家航空公司3+11都沒事，可見不是3+11的問題。」、「相信，就是太輕率。」、「事情太多，守當前疫情最重要。」

台灣因國籍航空機組員檢疫措施從「5＋9」放寬為「3＋11」，造成華航機師及諾富特飯店染疫案，外界質疑是台灣防疫缺口主因。在野黨要求提出會議紀錄，疾管署卻表示，本次調整經指揮中心跨組討論，但「未作成會議紀錄」。衛福部長陳時中解釋，因每天案件都很多，並未要求每場都要有會議記錄。日前監察委員浦忠成、蘇麗瓊表示，相關決策過程疑似未見完備，已申請自動調查。

(中時新聞網)