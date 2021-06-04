台北市今日遭到暴雨襲擊，導致多處路段淹大水，亦有停車場因此無法停放，台北市交通局稍早宣布，即刻開放全市紅黃線可暫時停車，到6月7日（下周一）上午7時，路邊停車格也停止收費。

交通局表示，因今日北市遭遇強降雨，稍早已開放基隆河沿岸紅黃線 （中山、松山、士林、萬華、大同）疏散門周邊8公尺以上道路紅黃線停車，此範圍內路邊停車格停止收費。

但考量北市多處淹水，許多民營地下停車場和部分民間的建築物地下停車場更相繼遭殃，無法停放任何車輛，加上氣象局預報連日可能都有大雨，交通局因此決議開放全市紅黃線停車至6月7日上午7時，期間路邊停車格也將暫停收費。

交通局呼籲，民眾平停在紅黃線時，應順向靠邊停放，維持車輛雙向會車功能，且禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行。但法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道及快車道等仍然禁止臨時停車。

另，計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

(中時 )