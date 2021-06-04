國民黨立委賴士葆昨天透過臉書指出，針對紓困4.0預算，國民黨對於受影響的產業是絕對支持，但NCC卻編列8億元在疫情防治的簡訊實聯制，形同「趁火打劫」，因為政院先前就宣布「簡訊實聯制、不收費、不留個資，並感謝五大電信商，不會收取簡訊費用」。（摘自賴士葆臉書）

政院編列8億元給電信業者進行簡訊實聯制，與當初宣稱「感謝五大電信商，不會收取簡訊費用」相違背，政院今解釋，這是NCC給電信業者統包處理的業務費用。踢爆此事的藍委賴士葆回擊，NCC官員說明是為疾管署調資料預做準備，提升伺服器等設備，這說法明顯打臉政委唐鳳所說的「不留個資」，不解為何要對營業額上百億的電信商這麼好？

賴士葆表示，NCC官員今天前來說明，由於一般人較少用簡訊，萬一疾管署要調閱資料，要提前預做準備，所以要提升伺服器等設備，他嘲諷，政委唐鳳先前說「免錢又不留存個資」，但NCC卻說要付錢且要留存個資，NCC說法打臉唐鳳。

賴士葆說，5大電信商年初競標5G頻譜，總標金高達1421.91億元，而立院審查前瞻建設第三期預算時，竟另編155億元獎勵金「退佣」給五家電信廠商，他質疑，為何NCC對電信商這麼好，如今還要編8億元給電信商，裏頭是否有隱藏不為人知的內幕？

賴士葆指出，每家電信商營業額都上百億，賺得肥滋滋的，且政府日前才退給電信商155億元，難道電信商還跟民眾計較費用，不能自行吸收8億元嗎？真的沒有道理。

(中時 )