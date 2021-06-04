傻眼！「紓困專線」與「評議中心專線」太像，民眾全打錯！金融消費評議中心董事長林志潔4日在臉書上求救：中心專線被誤打爆，造成金融消費者諮詢電話打不進來！她指出，光是一天就可接到近600通電話，是平日的五倍！

林志潔在臉書上寫道：懇請各位幫忙，拜託大家分享，「1998專線」是金融消費評議中心諮詢專線，行政院紓困專線是「1988!!!1988!!!1988!!!」本中心電話被誤打爆，造成金融消費者諮詢電話打不進來，負責的五位諮詢同仁已經接電話接到完全沒有聲音了。

林志潔表示，金融消費評議中心專線平日最多接到200通電話、少則100多，但4日接到600通已是平日的四、五倍量，而一半以上都是打錯來問紓困的，民眾打錯電話不只得不到解答，還會對同仁表達不滿，造成同仁心理負擔與困擾。

金管會「1998金融服務專線」從2013年就開通啟用，服務時間從星期一至星期五上班日之上午8點30分到下午5點30分，服務範圍包括銀行、保險、證券期貨及檢查業務諮詢、申訴、金融爭議及各金融公會業務諮詢等服務內容。

當年金管會設置1998金融服務專線是從「便民」的角度為出發點，希望能為民眾省去記憶許多金融單位電話號碼的不便，只要拿起電話直撥「1998」，就可以立即有金管會、金融周邊單位及金融同業公會同仁貼心服務，沒想到如今卻與紓困專線太像鬧雙胞，導致紓困民眾得不到解決、有金融消費糾紛的民眾卻打不進來，始料未及。

(工商 )