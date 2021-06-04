對於白俄羅斯強迫客機轉降以逮捕異議記者，歐洲聯盟今天作出進一步反制，今天午夜起正式禁止白俄羅斯航空公司飛越歐盟領空及降落。

歐洲理事會今天表示，成員國今天正式批准對白俄羅斯航空關閉領空，也禁止這家公司班機降落在歐盟各成員國機場。

一名白俄羅斯反對派記者5月23日搭乘瑞恩航空（Ryanair）班機，原定從希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）卻派遣戰機加以攔截，迫使這架客機轉降明斯克（Minsk），引發國際公憤。

歐洲聯盟隨後提議對白俄羅斯航空關閉領空，獲得逾半成員國支持並執行。今天27成員國駐歐盟大使正式通過這項提議。

歐洲媒體引述不具名歐盟官員表示，禁令從今天午夜開始生效。

根據歐洲航管組織（Eurocontrol）表示，禁令將對每天飛越白俄羅斯約400架民用航班造成影響。

(中央社)