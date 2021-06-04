日本《埼玉新聞》4日報導，埼玉縣北部深谷市的警察署長辯稱「容易突然想上大號」，先前在購物商場廁所內偷走5捲衛生紙，東窗事發後已請辭，警方也正蒐集證據，之後將函送檢方偵辦。

根據報導，60歲的深谷警察署長田中敬警視（相當於我警察階級二線三星），於5月29日晚間8時6分（台灣時間同日晚間7時6分）左右，自埼玉縣鴻巢市「elumi鴻巢購物商場」一樓和二樓的男廁中，偷走5捲備用衛生紙，結果被其他上廁所的客人發現，在告知警衛後，由警衛報警處理。

在搜查田中敬位於鴻巢市內的自宅，以及位於深谷市的署長官舍後，警方還查獲13捲印有同樣標示的衛生紙，疑似皆是盜自「elumi鴻巢購物商場」；該商場的公關人員指出，每間廁間內只會放置1捲備用衛生紙，要一次偷走5捲，得分別到不同廁間偷取，認為可能不是臨時起意。

田中敬在接受警方詢問表示，他當時剛在自家喝完酒，準備搭電車回署長官舍，因為「容易突然想上大號」，所以順便去了一趟廁所；但因不知道能不能撐到深谷市，加上又喝醉了，所以才會犯下錯誤。對背叛了警察、市民、家人的信賴感到「萬分抱歉」。

《埼玉新聞》表示，每捲衛生紙的售價僅34日圓（約新台幣8.6元）。埼玉縣警方3日宣布對田中敬施以減薪1個月的處分，並同意他的自願辭職。且由於他已承認犯行，警方也準備以竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

(中時新聞網)